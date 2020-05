﻿Nouvelles mesures de gestion de la pandémie du COVID 19

Le porte-parole du gouvernement mauritanien, Sidi Salem, a annoncé de nouvelles mesures de gestion de la pandémie du coronavirus (COVID-19), en perspective de la fête marquant la fin de jeûne du ramadan, prévu ce week-end, dans un contexte d’explosion des contaminations.

Ainsi, pour la journée de la fête du Fitr et la suivante « suite à des concertations entre le gouvernement et les ulémas, il n’y aura pas de prière collective.

Le couvre-feu est instauré de 16 heures à 6 heures du matin. Les mauritaniens sont invités à privilégier les contacts à distance, notamment par téléphone, à la place des visites traditionnelles pour les souhaits de bonne fête.

Pour les 3 semaines suivant le lendemain de la fête, le couvre-feu sera en vigueur de 20 heures à 6 heures du matin. Cette disposition peut être renouvelée et sujette à des modifications au-delà d’une période de 3 semaines.

Il y a également le renforcement des mesures préventives au niveau des marchés et des mosquées, endroits dans lesquels le port du masque est obligatoire. Obligation de port du masque dans les transports et limitation du nombre de passagers ».