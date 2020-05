Coronavirus: 27 nouveaux cas ce vendredi

Dans sa conférence de presse quotidienne, le Dr Sidi Ould Zahav a annoncé 27 nouvelles infections faisant atteindre le nombre total de cas depuis le cas 0 à 200 malades dont 187 ne présentant aucun signe de la maladie donc symptomatiques. Selon le directeur général de la santé, il a été procédé ce jour à plus de mille tests dont des tests de confirmation et des tests rapides. 26 des cas enregistrés aujourd'hui sont à Nouakchott principalement à Tevragh Zeina ( 7 cas) et Toujounine (6 ) en plus de 3 cas à El Mina, 3 à Teyarett, 3 à Sebkha, 2 au Ksar, 2 à Arafat et 1 à Chami. Le directeur de la santé a rappelé les nouvelles mesures annoncées par le porte-parole du gouvernement le jeudi comme par exemple la décision d'avancer l'heure du couvre-feu à 16h au lieu de 23 h le jour de la fête et la journée suivante.