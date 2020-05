Riposte COVID19 : Le gouvernement passe au niveau trois

Le gouvernement mauritanien vient d’adopter de nouvelles mesures pour contrecarrer la propagation inquiétante du COVID 19 depuis quelques jours. Des cas se multiplient surtout au niveau de la capitale, Nouakchott. Ces mesures interviennent après le début du déconfinement enclenché il y a quelques semaines. Une période d’accalmie avait installé l’espoir de voir le plus difficile derrière nous. Mais le COVID a déjoué les plans. Le Cas N° 9 de Bana Blanc est venu tout remettre sens dessus dessous.

Face donc à cette multiplication des cas, surtout de la transmission communautaire et l’indiscipline des mauritaniens, de la complicité de certaines forces de l’ordre dans la gestion du couvre-feu, le gouvernement est passé à la vitesse supérieure. L’armée à été appelée à la rescousse avec l’installation de 3 centres d’accueil des patients. Un certain désordre commençait à s’installer dans les centres d’accueil et de traitement des malades. Le centre d’appel avec le 1115 venait de montrer ces limites, des citoyens appelaient en vain pour être orientés. Il fallait donc, pour toutes ces raisons reprendre la main. Ce qui fut fait. Mais souvent entre la décision ou la volonté affichée et la pratique, il y a un gap. Nos forces armées et de défense font trop de complaisance au point que les importantes décisions prises tombent toujours dans l’oubli.

Voici les mesures arrêtés au terme d’un conseil des ministres restreint, tenu au palais ce jeudi, 21 mai

- Institution du couvre-feu la journée de la fête d’El Fitr et la journée suivante, de 16 heures à 6 heures. Les citoyens sont invités à privilégier les contacts à distance, notamment par téléphone au lieu des visites traditionnelles au cours des fêtes ;

- Institution du couvre-feu, pour les trois semaines suivant le lendemain de la fête, de 20 heures à 6 heures. Cette disposition peut être renouvelée et sujette à des modifications au-delà de cette période de trois semaines ;

- Suspension de la prière de la fête d’El Fitr suite à la concertation entre le ministère des Affaires Islamiques et de l’Enseignement originel avec les Ulémas ;

- Renforcement des mesures préventives au niveau des marchés et des mosquées où le port du masque et la distanciation physique sont strictement obligatoires ;

- Étude des cas des Mauritaniens à l’étranger en instance de retour en vue de leur rapatriement, en particulier des malades évacués, des personnes âgées et des fonctionnaires qui étaient en mission ;

- Obligation du port du masque dans les transports et limitation du nombre des passagers ;

- Report de l’ouverture des établissements scolaires et universitaires jusqu’à la fin du mois de juin dans l’attente de l’examen, par le comité ministériel concerné en concertation avec le ministère de la Santé, des propositions portant sur les différents cas de figure et les dispositions d’accompagnement qu’elles impliquent.