Ksar: Distribution de kits alimentaires offerts par la Sogeco et des hommes d’affaires

Le maire de la commune du Ksar a supervisé ce mercredi 21 mai au stade de sa moughataa la distribution d'une aide au profit de 400 familles. Cette opération, composée de montants d'argent offerts par Sidi Mohamed Ould Ghadda pour 150 ménages, des kits alimentaires au profit de 150 autres familles offerts par le directeur général de la Sogeco Sid’Ahmed Ould Abeidna en plus d'autres paniers alimentaires offerts par d'autres contributeurs. Cette opération s'inscrit dans le cadre du soutien aux efforts de l'État dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Dans son allocution, le maire a remercié les bienfaiteurs et les a assurés que leurs dons parviendront dans la plus grande transparence à leurs destinataires pour contribuer à alléger les conséquences du coronavirus. Le maire a aussi indiqué que la commune se chargera de remettre cette aide aux bénéficiaires afin que les mesures de prévention soient respectées. Ont assisté à la cérémonie à côté du maire, le Hakem du Ksar, les représentants des deux hommes d'affaires et des collaborateurs de l'édile de la moughataa. Pour rappel c'est la deuxième fois que le groupe Abeidna répond favorablement à l'appel du président de la République invitant à contribuer à l'effort national de lutte contre la propagation du coronavirus