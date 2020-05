SOS – Esclaves rend hommage à Ely Ould Alaf

L’ancien ministre et diplomate Ely Ould Alaf est décédé mercredi 20 mai 2020 dans son domicile à l’âge de quatre – vingt ans. Avec cette disparition la Mauritanie perd l’un de ses fils les plus illustres et l’un des bâtisseurs les plus remarquables qui a toujours mis les intérêts supérieurs de la Nation au – dessus de toutes autre considérations.

Durant sa longue carrière il a constamment fait preuve de patriotisme et d’attachement à la justice, à l’égalité et à la fraternité entre tous les citoyens et toutes les communautés mauritaniennes sans aucune distinction.

Feu Ely Ould Alaf était un grand soutien de SOS – Esclaves qu’il a toujours accompagné dans sa lutte de sa création à aujourd’hui. Son excellence acceptait toujours avec un grand plaisir de participer à toutes ses activités, notamment les lancements des activités, la présidence de ses congrès ou la participation active à ses conférences ou ses tables rondes.

Avec sa disparition SOS – Esclaves perd un grand allié ; Ses remarquables contributions et sa prestigieuse présence vont désormais manquer cruellement à l’association.

En cette douloureuse occasion SOS – Esclaves, son président, et l’ensemble de ses membres présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt, à ses amis à la nation mauritanienne et à toutes les personnes attachées à la justice dans le monde entier.

SOS – Esclaves prie Allah le tout puissant de l’accueillir dans son paradis avec les Prophètes, les Martyres et les Saints.

SOS - Esclaves