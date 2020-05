Coronavirus : cinquante nouveaux cas

La situation epidemiologique liée au Covid 19 se caractérise ce mardi 19 mai 2020 par cinquante nouvelles infections dont 18 à Kiffa, 1 à Boutilimit, 1 à Atar et 1 à M'bagne. Ainsi, le nombre de personnes infectées a atteint 131 cas dont 118 ayant contacté des personnes infectées, 7 cas importés et 6 cas considérés comme communautaires . Selon le directeur général de la santé ,114 de ces malades sont asymptomatiques au moment ou quatre patients développent des symptômes peu ou pas graves et que deux cas seulement se trouvent dans une situation jugée délicate. Dr Sidi Ould Zahav a réitéré la demande des autorités de rester à la maison qui représente jusque-là la seule mesure fiable de se prémunir contre le coronavirus.