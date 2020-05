Esquisse de réponse à l’auteur du posting pompeux publié sur les réseaux sociaux intitulé " divulgations des raisons secrètes de l’appel à l’armée "

Cette publication, je m’y attendais car c’est le prolongement et la suite logique de cette propagande négativiste tous azimuts qui touche aujourd’hui le secteur militaire souvent épargné dont le but est de mobiliser la société civile et politique quant au soutien des objectifs aziziens et la défense des intérêts de ses acolytes et ses associés en pleine guerre. Aujourd’hui, avec le droit et les enquêtes particulières de la commission parlementaire, chargée de lever le voile sur la décennie de la gabegie, de la spoliation des richesses du pays, les parrains, se constituant en un groupe restreint d’individus voleurs, brigands, voyous tentent de construire des barrages pour le maintien de l’impunité pour la petite éternité du monde d’ici-bas. Ils comptent ainsi mobiliser l’armée cette fois-ci , à travers cette propagande mensongère déjà orientée vers la société civile et politique afin d’amener, dans la peur et les atermoiements, notre Président à initier l’arrêt des enquêtes parlementaires d’une manière ou d’une autre, reportant ainsi aux calendes grecques l’introduction de l’impunité promise, son cheval de bataille au fond non-dit mais compris au titre duquel il avait été élu. Nonobstant les chemins parsemés d’embûches auxquels il avait consciemment fait face durant toute sa campagne présidentielle et que le peuple avait identifiés en leur temps. J’ai l’impression, ou plutôt j’en suis sûr, que les cellules gangstéristes chargées de ce sale boulot n’iront pas loin dans leurs calculs dangereux. Ils sont, à mon humble avis, de simples ignorants qui n’ont pas compris que l’heure du virage irréversible, pour notre peuple, notre Président, nos généraux et notre armée tout entière, a sonné. Qu’on le veuille ou pas ici et là. L’auteur de ce mot que je n’ai pas lu, m’étant satisfait de sa synthèse, n’a pas saisi ni même deviné les conditions spéciales et particulières, à plus d’un titre, dans lesquelles les dernières élections se sont déroulées et le pourquoi du choix du Général Ghazouani comme candidat aux élections présidentielles avait été accepté et admis y compris par l’opposition tout entière, consciente qu’elle était de la conjoncture que nous traversions. N’eussent été la sagesse, la patience, la détermination et l’intelligence du candidat Ghazouani, comme bien sûr le soutien indéfectible, justement évident des généraux et de l’armée celui-ci n’aurait pas pas été élu, ni porté à la candidature de la magistrature suprême. À l’analyse simple du déroulement de la campagne du Président aux élections présidentielles sous le contrôle d’Aziz à tous égards, l’on savait ce qui se tramait. Détrompez-vous Messieurs les aziziens ? C’est bien grâce à l’armée et au peuple ayant choisi et élu notre candidat Ghazouani que nos dernières élections présidentielles se sont déroulées dans le calme et la sagesse. Enfin considérez, chers lecteurs, qu’il s’agit, par cet article précité, d’une simple propagande d’imputations, d’allégations. de divagations à caractère purement provocateur de style maigrement culte tout à fait stupide. Car L’IMPUNITÉ ne survivra pas à l’heure du Covid19, à ses conséquences socio-économiques et politiques désastreuses sur le monde entier, et encore moins ici à la veille de l’exploitation d’un gaz et d’un pétrole peut-être qu’attendent des millions de bouches mauritaniennes assoiffées et affamées par une décennie catastrophique. Notre armée ne soutiendra jamais des initiatives de cette nature et la commission parlementaire poursuivra ses travaux dans la sérénité, la responsabilité, la sagesse, l’intégrité morale et l’honnêteté.

Senny Khyar, conseiller des affaires étrangères à la retraite