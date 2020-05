Covid 19: 22 nouvelles infections

Dans le point de presse qu'il organise quotidiennement, le directeur général de la santé Dr Sidi Ould Zahav a confirmé 22 nouvelles infections au coronavirus et 0 décès lié au virus au cours des dernières 24 heures. Le directeur général de la santé a appelé les citoyens à plus de vigilance en essayant au maximum de rester chez eux mais aussi à plus de responsabilité et de sérieux dans l'usage du numéro vert qui sert à appeler les équipes médicales pour venir au chevet de personnes ayant développé des signes ou symptômes pouvant être révélateurs d'une éventuelle infection au coronavirus.