Premier cas de coronavirus au sein du personnel de l’ONU

Le système des Nations Unies (SNU) en Mauritanie a confirmé le premier cas de coronavirus (COVID-19) parmi son personnel, à travers une déclaration publiée ce dimanche.

«Le Système des Nations Unies travaille en collaboration étroite avec le gouvernement et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) dans les dispositifs de prévention, de préparation et d’intervention en vue de faire face à la pandémie. Le ministère de la santé dirige l’enquête menée par des épidémiologistes pour indiquer les mesures appropriées conformément au protocole qu’il a développé. Le cas est stable et traité selon le même protocole», ajoute la déclaration.