Covid -19: Comment l'UE va aider la Mauritanie

Dans un communiqué publié vendredi 15 mai, la délégation de l'Union européenne en Mauritanie a divulgué son plan d'aide à la stratégie mauritanienne de lutte contre la propagation du coronavirus. Ce plan se décline en des mesures concrètes dont certaines sont en phase d'exécution et d'autres en préparation. Selon le communiqué de la représentation de l'Union européenne en Mauritanie, 13 millions d'euros (535 millions MRU) ont été mobilisés et ont permis le démarrage d'un certain nombre d'activités liées au soutien de l'économie nationale, notamment à travers la subvention des revenus des ménages les plus vulnérables et dans la sécurité alimentaire ou le soutien aux moyennes et petites entreprises. Le communiqué a ajouté que l'Union européenne a réorienté les fonds destinés au secteur de la santé au moment où la France a mobilisé une aide de 2,5 millions d'euros et que l'Espagne s'est engagée à prendre en charge la formation et les équipements du personnel soignant. La délégation européenne a déclaré que l'Union européenne coordonne avec l'Allemagne, la France et l'Espagne pour débloquer des contributions à travers tous les axes du plan national multisectoriel de lutte contre la propagation du coronavirus.