Covid19: Résultats négatifs du ministre de la Santé

Les prélèvements effectués sur le ministre de la Santé, Dr Nedhirou Ould Hamed et soumis dans la journée du jeudi aux analyses médicales d'usage ont donné des résultats négatifs démontrant que le premier responsable du département de la santé n'a pas été infecté par le coronavirus. Cependant, le ministre a déclaré qu'il restera en confinement volontaire durant toute la période d'incubation de 14 jours avant de refaire les tests pour confirmer qu'il n'est pas du tout porteur du Coronavirus. Dr Nedhirou Ould Hamed avait annoncé jeudi soir qu'il allait se confiner volontairement puisqu'il était en rapport avec l'un des directeurs centraux de son ministère atteint du Covid 19. Le ministre a appelé tous les citoyens à faire preuve de responsabilité en respectant rigoureusement les gestes barrières qui premunissent contre le virus qui serait en ce moment à sa deuxième phase après avoir observé une période d'accalmie de plus de deux semaines et qui a ressurgi avec une dizaine d'infections en un seul jour. Une recrudescence de cas inquiétante malgré les assurances du directeur général de la santé Dr Sidi Ould Zahav selon lequel la majorité des personnes dernièrement infectées ne développent aucun symptôme maladif, ce qui peut s'expliquer par la faible agressivité du virus.