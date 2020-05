Confinement sanitaire volontaire du ministre de la Santé

Le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nedhirou Ould Hamed a déclaré à l'opinion nationale dans un communiqué diffusé ce soir à la Télévision qu'il a décidé de se confiner volontairement après la confirmation de l'infection au coronavirus de l'un des directeurs centraux de son ministère. Le directeur en question est le mari de l'une des femmes infectées par le Covid 19. Le ministre a déclaré qu'il s'est réuni récemment avec ce directeur dans le cadre des modalités d'approvisionnement du marché en médicaments et que malgré les mesures barrières qu'ils adoptent systématiquement dans de pareilles circonstances, il a décidé volontairement de se confiner jusqu'à la confirmation de sa non infection après les analyses auxquelles il sera soumis après la période de 14 jours. Le ministre a aussi annoncé qu'il faut s'attendre à d'autres infections et que son département a constitué 12 équipes chargées de procéder aux analyses du coronavirus.