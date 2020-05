Urgent: Six nouveaux cas de coronavirus

Selon le site Al Akhbar, six nouveaux cas d'infection par le coronavirus ont été enregistrés ce mercredi après la divulgation des résultats des analyses de certaines personnes ayant été en contact avec le neuvième cas signalé mardi et dont le porteur est décédé une heure après l'annonce de son infection. Parmi les nouveaux infectés figurent quatre enfants du défunt décédé il ya 24 heures du Covid 19. Selon des sources citées par Al Akhbar, le ministère de la santé aurait informé officiellement la famille du neuvième cas des nouvelles infections. Une équipe du ministère de la santé a procédé à des prélèvements sur des membres de la famille du neuvième cas pour effectuer des analyses pour s'assurer s'ils ont été infectés ou non.