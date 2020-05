﻿La SOMELEC annonce la fin des délestages

La Société Mauritanienne d’Electricité (SOMELEC-publique) annonce la fin de tous les délestages à la faveur de la réalisation « d’un vaste programme d’acquisitions, de redéploiement d’équipements, mais aussi de révision et de réparation de groupes électrogènes à Nouakchott et d’autres localités à l’intérieur du pays», dans un document publié mardi soir.

Les améliorations annoncées interviennent dans un contexte marqué par « une augmentation significative de la demande en consommation d’énergie, résultat de la conjonction de plusieurs facteurs : interdiction des déplacements inter-régions réduisant les familles au confinement à la maison, gratuité de l’énergie pendant 2 mois, hausse de la consommation pendant le mois de ramadan ».

Ainsi « il y a eu la révision générale de 7 groupes de 11 MW chacun de la centrale de Nouakchott, 2 groupes de 5,5MW ont été installés et mis en exploitation à Nouadhibou (Nord), 2 groupes installés à Nema (Est) et des groupes de différentes puissances nouvellement installées dans une dizaine d’autres localités ».