Deuxième décès lié au coronavirus (COVID-19)

La Mauritanie a enregistré mardi soir (12 mai) un deuxième décès imputable au coronavirus (COVID-19), dont la victime représente le 9é cas positif de la maladie officiellement déclaré dans le pays, a annoncé le ministère de la santé. « Il s’agit d’un citoyen mauritanien âgé de 63 ans et gérant d’une épicerie à Tevragh – Zeina (quartier résidentiel de Nouakchott) qui souffrait de la maladie depuis 3 jours. Le patient avait le déplacement entre 2 cliniques privées et bénéficié d’un traitement, sans subir un test de dépistage au coronavirus, ou nouer de contact avec l’unité spéciale du ministère de la santé, chargée du suivi de la pandémie du coronavirus (COVID-19. Ce qui démontre le non respect des instructions des autorités sanitaires», explique le ministère.

Suite au test positif au coronavirus, «l’épicerie a été fermée, les employés et membres de la famille placés en confinement ».

Le gouvernement rappelle à l’occasion «la nécessité de se conformer aux mesures préventives : lavage répétitif des mains au savon, port de masques dans les lieux publics et distanciation».