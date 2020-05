M’Botto : Près de 2,5 millions MRO distribués aux populations

Dans le cadre de l’élan de solidarité COVID 19, les ressortissants du village de M’Botto et de sa diaspora ont mobilisé 2.487.600 UM au profit des habitants de ce village du département de M’Bagne. La distribution a été effectuée le 11 mai en présence du chef de village, Mangane Aliou Oumar, des notables et du président et des membres de la coopérative Dental des jeunes, à l’origine de l’opération. Les 237 foyers que compte ce village, peuplés de près de 4000 âmes ont reçu chacun un montant de 10000 Um.

Une occasion pour les notables de remercier les fils du village ayant contribué, par ce geste à aider les populations du village, en cette période de pandémie du COVID 19, mais aussi de soudure et du mois béni du Ramadan. L’action de la CDM dans le cadre de ses activités visant à améliorer les conditions de vie des populations et participe de l’élan de solidarité nationale lancé par les pouvoirs publics, a indiqué Ly Mamadou Samba, président de la Coopérative Dental M’Botto.

Ce geste de solidarité intervient, rappelons-le, après une campagne de sensibilisation et de prévention menée au début de l’épidémie par la CDM. A l’époque, elle avait distribué à toutes les familles du village des savons (solide et en poudre) et les jeunes ont sillonné les maisons pour expliquer les techniques de lavage des mains et les autres mesures barrières. L’opération a été menée en collaboration avec le comité de santé du village.