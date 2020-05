Mattel, premier opérateur à lancer une application mobile en Mauritanie

Consciente du rôle du digital dans l’amélioration de la qualité de service rendue à ses clients, Mattel est le premier opérateur en Mauritanie à lancer une application Mobile permettant de gérer son abonnement Mobile en toute autonomie.

En effet, avec l’application mobile « My Mattel », les abonnés de Mattel ont maintenant la possibilité d’accéder à tout l’univers Mattel en quelques clics pour gérer avec efficacité et simplicité leur abonnement.

L’application mobile « My Mattel » est une application conviviale, performante et ergonomique qui permet à l’abonné de bénéficier d’une expérience client simple et agréable.

Ainsi, à travers « My Mattel », le client peut recharger son numéro ou celui d’un autre abonné, suivre sa consommation en temps réel, transférer du crédit en toute sécurité, activer rapidement et simplement des offres et services Mattel, bénéficier de promotions exclusives et gérer ses points de fidélité. Il peut aussi entrer en contact avec le service clients de Mattel pour ses réclamations ou demandes d’information et trouver l’agence Mattel la plus proche avec une proposition d’itinéraire pour y arriver.

L’application mobile « My Mattel » est disponible en trois langues (Arabe, français et anglais) et son utilisation se fait sans consommer le forfait internet du client. Elle est téléchargeable gratuitement sur Google Play ou Apple Store.

Pour plus d’informations sur l’application mobile « My Mattel », visitez le site www.mattel.mr ou contactez le centre d’appel de Mattel au 132.