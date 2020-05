Gani : ASD au chevet des populations

Ce samedi 9 mai 2020, Action Sociale pour le développement de Gani –arrondissement de Tékane, département de R’Kiz- (ASD), sous la houlette du chef de village Kane Elimane et en présence de tous les notables de la localité a procédé à une vaste opération de distribution de denrées alimentaires estimées à 2 millions de MRO.

Pour la troisième édition de l’opération «Soukerou Koor»¨,140 pères de famille ont bénéficié de kits alimentaires (constitué de 10 kg de sucre, 1 kg de datte, 2 kg de lait en poudre, 1kg de thé, 10 litre d'huile) et une enveloppe de 5000 MRO.

Grâce à une levée de fonds auprès de tous les ressortissants du village de Gani en Mauritanie et de la diaspora en plus des bonnes volontés fidèles à qui chaque édition, ASD a pu cette année encore soulager les populations. A l’unisson, elles ont apprécié à leur juste valeur la contribution de l’association et remercié leurs généreux bienfaiteurs.

Œuvrant dans la santé, l’éducation, le sport et le social, l’ASD a, au cours des dernières années procédé à la réfection de trois salles de classe et initié régulièrement des caravanes médicales.

Rappelons que le «Soukeurou koor» est un acte de bienfaisance et de solidarité à l’endroit des plus démunis à l’occasion du mois béni pour leur permettre de passer un bon Ramadan. Et le sucre étant la denrée la plus utilisée durant cette période d’abstinence, les négro-mauritaniens préféraient le donner comme cadeau, d’où la dénomination «soukeurou koor». Aussi, en son temps, les bouillise à base de mil surtout, de maïs, sorgho et riz constituaient les principaux aliments de base durant la période du mois de Ramadan, notamment les repas de début et de rupture du jeûne.