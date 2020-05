L’UFP critique la gestion du fonds destiné aux confinés du COVID-19

Le document décrit une action du gouvernement « qui n’a pas donné les résultats escomptés du fait d’un ensemble de lacunes (engagement tardif, quantités dérisoires, bénéficiaires limités, manque de transparence), provoquant un large mécontentement chez les citoyens ».

La déclaration salue cependant la gestion sanitaire et sécuritaire de la pandémie du coronavirus (COVID-19) qui « demeure globalement maîtrisée ».

Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a annoncé la constitution d’un Fonds National de Solidarité pour faire face aux effets sanitaires, économiques et sociaux de la pandémie du coronavirus (COVID-19) dans lequel l’Etat s’engage à verser 2,5 milliards MRU et pouvant recevoir les contributions des acteurs nationaux et partenaires extérieurs.