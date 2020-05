Message de remerciements

La famille de feu Sidi Mohamed Ould Khattry adresse ses remerciements les plus sincères et affectueux à tous ceux qui ont tenu, en ces moments particulièrement douloureux pour elle, à participer à sa peine après le décès du regretté défunt. Elle assure tous ceux qui ont partagé son deuil, en lui rendant visite, en téléphonant ou en présentant leurs condoléances par tout autre moyen, que les marques de sympathie et de compassion qu’ils ont montrées à son égard ont été d’un grand réconfort pour elle et d’une aide précieuse pour supporter la tragédie qu’elle vient de traverser.

La famille tient surtout à exprimer, du fond du cœur, sa gratitude aux très nombreux amis et connaissances du défunt qui ont fait les éloges de celui-ci par des mots sincères et touchants. Ces témoignages émanant de personnalités ayant connu le défunt à différents moments de sa vie estudiantine, professionnelle, militante, ou autre ont mis l’accent sur ses qualités d’homme droit, courageux, généreux, fidèle à ses engagements et engagé dans de grands combats, particulièrement celui de l’unité nationale de notre peuple, pour laquelle il a consacré toute son activité militante et investi toutes ses facultés intellectuelles et morales.

Ils ont mis l’accent aussi sur son attachement à notre culture et nos traditions musulmanes, conservant, à tout moment, un regard critique sur ses propres points de vue et positions, rejetant les idées reçues et prônant le retour à la vraie foi musulmane, comme seul ciment de notre peuple et unique solution aux problèmes de la cohésion nationale.

Grâce à ces témoignages, l’intellectuel éclairé que fut notre fils Sidi Mohamed, l’homme de culture apprécié, le militant pour les causes justes et la personnalité de consensus national, fera à jamais honneur à sa famille dans sa mort, tout comme il a fait sa joie et son bonheur tout au long de sa vie.

Qu’Allah le Tout-puissant récompense tous ceux qui ont partagé le deuil de notre famille et qu’il accueille Sidi Mohamed en son Saint paradis, avec ceux qu'Allah a comblés de Ses bienfaits : les prophètes, les véridiques, les martyrs, et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là !

Très sincèrement reconnaissante,

La Famille de feu Sidi Mohamed Ould Khattry