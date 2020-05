Plan de restructuration de la santé en Mauritanie en x points

I. Une réorganisation et un renforcement des ressources humaines

• La Réorganisation :

- Mise à jour de l’effectif du personnel médical et paramédical par la collecte des données de l’effectif utile et disponible :

- Procéder à une ouverture d’affectations de choix et de deuxième choix du lieu d’affectation, le moins contraignant par et pour le professionnel.

- Remettre le surplus inutilisable à la disposition du ministère de la Santé.

• Le Renforcement

a) L’Importation du personnel médical et paramédical : cela se réalise par l’ouverture d’un volet de coopération technique sud-sud, une fois les besoins en personnel identifiés. Certains pays restent pourvoyeurs en priorité. Cuba, Amsud-Asie, Maghreb. Autant de spécialistes et de techniciens paramédicaux, pour doter chaque hôpital régional en nombre suffisant de spécialistes, et de toutes les spécialités sur toute l’étendue du territoire.

Chaque hôpital régional doit avoir au moins :

Un cardiologue ; un neurologue

Un pneumologue, un ophtalmologue ; un ORL

Un service complet de gynécologie

Un service complet de pédiatrie

Un service complet chirurgie générale et urologie

Un service complet de médecine générale.

Les centres de santé périphériques seront dotés de médecins généralistes et de techniciens paramédicaux.

b) La formation sectorielle régionale

Chaque région devra fournir par concours un nombre nécessaire de candidats, qui seront formés en techniciens supérieurs de santé spécialisés.

Une fois cette formation finie, les techniciens sont recrutés par la fonction publique, et sont impérativement et obligatoirement affectés à leurs régions respectives pendant une durée de X ans sans possibilité de changement d’affectation.

Ce contrat répond à certains avantages à définir (primes, terrains… fiches).

Tout non respect des conditions du contrat, entraine la nullité du contrat.

c) La Réinsertion du personnel retraité : Surtout anciens infirmiers et techniciens paramédicaux, selon un régime de contrat de vacation à durée déterminée renouvelable.

Ce personnel réinséré continuera à jouir de la pension de retraite, et bénéficie par ailleurs de tous les avantages fournis par la structure utilisatrice au même titre que le personnel officiel.

II. La réorientation de la CNAM

Outre l’objectif initial et le rôle premier de la CNAM qui est la prise charge des pensionnaires sur le plan médical, cette structure devra élargir son champ de compétence.

Cette nouvelle orientation vise à :

- Fortifier la capacité financière de la Caisse, en réalisant d’une part, des économies par la réduction des dépenses liées au coût des évacuations sanitaires, d’autre part, en créant un système de recouvrement des soins élargis aux non pensionnaires, par la création de structures médicales semi-privées.

- Renforcer l’aspect technique, pour rendre plus compétitive la Caisse, en jouant un rôle d’accompagnement des structures publiques existantes.

La réalisation de ses objectifs passe par plusieurs volets : Un transfert de compétences et de technologie pour mettre fin aux évacuations sanitaires : créer sur place ce que les patients vont chercher ailleurs via l’évacuation, sur le plan technique, et sur le plan des ressources humaines.

Le projet phare reste création du Centre International Diagnostic et Traitement.

• La formation d’un personnel médical et paramédical technique sur place aussi bien au niveau initial que pour le perfectionnement, va assurer progressivement une autosuffisance nationale, et éliminer le besoin de compétences étrangères.

III- La pharmacie :

Il s’agit de répertorier dans un premier temps, les 10 classes de médicaments de base les plus utilisés, et d’assurer leur sécurité en terme de disponibilité et de qualité. Pour ce faire, on envisage de créer un partenariat avec un laboratoire international, qui aura le monopole d’approvisionnement de ces médicaments.

Aucune autre forme de dérogation n’est possible.

A moyen terme, nous négocierons une construction d’une représentation de cette société en Mauritanie, servant ainsi de point d’approvisionnement sous-régional.

Contre ce monopole absolu, la société s’engage à former un nombre suffisant de biologistes, pharmaciens, techniciens qui pourront servir de relais local, une fois la représentation installée à Nouakchott ;

10 classes de médicaments sélectionnées seront concernées :

Antidiabétiques, Anti HTA , Antibiotiques, Anti inflammatoires,

Antalgiques, consommables de chirurgie…

Le monopole opérationnel est fixé à x ans avant le démarrage de la représentation locale.

IV- les centres de santé pilotes satellites :

Cela répond à la création de centres spécialisés périphériques, et à un renforcement des structures existantes : mini hôpitaux périphériques.

Concerne dans un premier temps la ville de Nouakchott. Ce sont des structures périphériques qui disposent de moyens para cliniques de base (Labo, Radio), pour assurer les soins du patient en périphérie.

Elles disposeront également de services d’urgences et d’hospitalisation régulière.

V- Mesures d’hygiène d’accompagnement :

Le support de cette promotion, c’est l’utilisation des médias, d’un programme scolaire et d’un programme de communication à grande échelle. Outre l’identification de certains facteurs contre lesquels il faudra lutter, une étude complète rétrospective et prospective restera constamment en vigueur, pour améliorer chaque jour ces mesures d’hygiène.

Parmi les toutes premières décisions nous citerons :

• Une augmentation considérable de taxe sur le tabac

• Une interdiction de compléments alimentaires type jumbo et apparentés ;

• Une interdiction de la vente de médicaments de rue;

• Une surveillance sous condition de vente d’aliments dans la rue ;

• Une collaboration conjuguée avec le ministère de l’environnement, pour l’assainissement des points d’attroupement humains, ou il y a vente ambulatoire d’eau et de nourriture;

• Un assainissement autour des écoles, des marchés et des gares ;

• Une disponibilité des toilettes publiques et de réceptacles de poubelles légers autour de ces points d’affluence.

Perspectives:

1- Envisager la création d’un centre international de Médecine militaire :

- Formation de personnel médical et paramédical sous-régional.

- Hôpital militaire international.

2- Pour une amélioration des conditions de vie du médecin, il serait envisageable de généraliser une existence obligatoire de médecin conseil pour toute entreprise privée employant X personnes ou plus.

Le recrutement et l’utilisation du Médecin conseil par l’entreprise seront soumis à certaines conditions d’accompagnement :

- Le revenu est fixé selon un régime forfaitaire à un taux identique sur toute l’étendue du territoire, pour tous les médecins et pour toutes les entreprises.

- Une entreprise donnée, ne peut disposer que du nombre fixé d’un médecin conseil pour X employés.

- Un médecin ne peut être médecin conseil que d’une et une seule entreprise en même temps.

- Le contrat est identique pour tous les médecins conseils, et toutes les entreprises.

3- La création et la mise en place d’une chaine de solidarité nationale, par la participation des entreprises publiques et privées selon le régime de reversement annuel des bénéfices.

Ce fond servira d’amortissement des coûts, pour envisager la gratuité des soins des enfants de 0 à 5 ans, et du 3ème âge à partir de 70 ans.



Dr SECK Mame Ndiack