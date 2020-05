Bir Moghein: Vague de colère après un reportage de la TVM

Une grosse vague de colère secoue la moughataa de Bir Moghrein à la suite d'un reportage de la Mauritanienne TV. Selon certains ressortissants de Bir Moghrein, ‘’ce reportage n'a été ni précis ni objectif encore moins convaincant dans la mesure où il a passé sous silence les gros efforts du député et homme d'affaires Mohamed Salem Ould Noueigued en toutes circonstances aussi bien au niveau de la moughataa qu'au niveau de la wilaya.‘’ C'est ainsi, rappellent certains Bir Moghrenois, que le député Ould Noueigued a très tôt soutenu et accompagné la stratégie nationale mise en œuvre pour lutter contre la propagation du coronavirus. Les notables de Bir Moghrein, ses jeunes, ses cadres et les représentants de sa société civile, s'appuyant sur les témoignages des représentants officiels de l'administration au sein bien locale que centrale, attestent du soutien fort et régulier du député Mohamed Salem Ould Noueigued aux populations en toutes circonstances. Les réseaux sociaux se sont emparés de l’affaire et des natifs de la ville ont orchestré une campagne de condamnation de "l'oubli" de mentionner les gros efforts de soutien et d'aide consentis généreusement et régulièrement par le député de Bir Moghrein. Certains allant jusqu'à demander à la chaîne de télévision auteure du reportage de présenter dans l'immédiat ses excuses à l'honorable député de la moughataa qui n’a apparemment pas compris comment ‘’bien’’ recevoir la presse.