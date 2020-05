Distributions d’aides aux démunis : La CVE achève la phase I de Nouakchott

La coalition vivre ensemble a achevé la phase I de la distribution de kits alimentaires aux populations nécessiteuses de la capitale. La cérémonie de clôture s’est déroulée au siège du MPR du président Dr. Kane Hamidou Baba. La remise du don a concerné les Moughata du Ksar, de Teyaret et de Tevragh Zeina. Les 6 autres ayant été servies dans la première phase. Ainsi, une vingtaine de familles démunies ont reçu de l’huile, du sucre et des pâtes. Un geste venu répondre à l’élan de solidarité nationale, lancé dans le pays, depuis qu’il a enregistré son premier cas de Covid 19, en mars dernier, a indiqué Diop Amadou Tidjane, membre du directoire de la CVE.

Ce fut l’occasion pour ce responsable d’abord, de réitérer la solidarité de la CVE avec les populations démunies, non seulement de la capitale, mais aussi de toute la Mauritanie, affectée par la pandémie du COVID 19. Il a ensuite rappelé que depuis le début de cette pandémie, la CVE a fait de la lutte contre le COVID19, une cause nationale. C’est la raison pour laquelle le président de la CVE, Dr Kane Hamidopu Baba a instruit les instances pour trouver les voies et moyens d’aider les populations nécessiteuses parce que contraintes d’abandonner leur gagne-pain en restant à la maison. Ainsi, une commission COVID 19 fut mise place, avec comme mission de sensibiliser les populations sur les dangers de cette pandémie, sur les mesures de prévention (gestes barrières, distanciation sociale, lavages des mains...) et en même temps d’organiser des quêtes au profit des populations nécessiteuses, auprès des de toutes les bonnes volontés. Deux sous-commissions (logistique et distribution) ont été mises en place pour piloter l’opération, elle va s’étendre à l’intérieur du pays. Ce fut aussi l’occasion pour M. Diop de remercier sincèrement la diaspora mauritanienne qui a répondu avec promptitude à l’appel de la CVE.

M. Diop a déploré au cours de la cérémonie, la manière dont l’aide de l’Etat est distribuée aux populations nécessiteuses. Pour étayer son propos, il a cité les protestations élevées, un peu partout par de nombreux citoyens dans presque tout le pays. Il a invité les autorités à faire de sorte que l’aide puisse arriver aux véritables nécessiteux afin d’éviter des frustrations. «Tant que la pandémie sévira dans le pays, la CVE se tiendra aux côtés des nécessiteux », a conclu M. Diop

Signalons que la CVE attend depuis quelque temps, la réponse du ministère de l’intérieur pour la remise d’un appui sanitaire.