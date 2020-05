Communication de TMLSA sur la situation actuelle à la mine de Tasiast

Nouakchott, le 05 mai 2020 - Suite à un préavis de grève des Délégués du Personnel du Site minier de Tasiast, les employés de Tasiast ont déclenché une grève aujourd’hui.

Malgré les nombreuses réunions tenues avec les Délégués depuis la réception du préavis de grève, TMLSA n’arrive toujours pas à comprendre le bien-fondé de cette grève. TMLSA a agi dans le strict respect de la récente Convention Collective d’Établissement (CLA), signée en octobre 2019 et de toutes les lois et réglementations applicables.

Par ailleurs, le Gouvernement mauritanien a pris des mesures strictes visant à limiter la propagation du COVID-19 dans le pays dont des restrictions de voyage et d’autres mesures jugées appropriées dans de telles circonstances. De son côté, TMLSA a mis en place des mesures qui permettent la poursuite des opérations minières en toute sécurité et dans le strict respect des directives et recommandations du Gouvernement en rapport avec le COVID-19. C’est dans ce cadre que TMLSA a dû demander aux employés de prolonger exceptionnellement leur rotation sur le site afin de limiter les déplacements. Ce faisant, TMLSA a suivi la réglementation du travail en vigueur dans le pays dans la mise en œuvre de nombreux protocoles de sécurité sur le site. Elle a en outre proposé une compensation supplémentaire substantielle pour récompenser les employés pour leurs efforts.

Malgré les efforts ainsi faits par TMLSA, les Délégués du Personnel ont décidé de maintenir leur appel à la grève. La Société est déçue par la position prise par les Délégués dans le contexte difficile que le monde traverse aujourd’hui. TMLSA a toujours mis en avant la santé et le bien-être de ses employés tout en exploitant la mine en toute sécurité et en maintenant ses obligations vis-à-vis du Gouvernement mauritanien.

La Société fera de son mieux pour limiter l’impact inévitable d’une grève sur l’activité industrielle, les sous-traitants et les fournisseurs travaillant pour Tasiast.

La Société reste engagée à poursuivre les discussions avec les Délégués du Personnel pour résoudre cette situation et espère que les Délégués reconsidéreront leur décision.

FIN