Covid 2019: Distribution de paniers alimentaires offerts par le FNUAP, la Sogeco et la FMH

Le ministre de l'emploi, de la jeunesse et des sports a supervisé dans le cadre du Programme "Watanouna" une cérémonie au cours de laquelle le Fonds des Nations Unies pour la Population ( Fnuap), la société Sogeco et la fédération nationale de handball ont offert des paniers alimentaires constitués de produits comme le riz, l'huile, les dattes et autres kits sanitaires (savon et gels hydroalcooliques). Ces produits seront distribués aux familles nécessiteuses. Dans son allocution, le ministre des Sports a remercié les donateurs au nom du président de la république et du gouvernement pour avoir répondu à l'appel de la Nation qui traverse des moments difficiles marqués par la propagation à travers le monde de la pandémie du coronavirus, rappelant que c'est dans des situations comme celles-ci que le pays a le plus besoin de ses fils. Les représentants de la Sogeco, de la fédération de handball et du Fnuap ont tour à tour pris la parole pour exprimer la disponibilité de leur institution respective à accompagner la Mauritanie dans la lutte contre la propagation de ce virus. Les paniers alimentaires et les kits sanitaires ont été distribués aux bénéficiaires au niveau des trois wilayas de Nouakchott par des équipes de volontaires dont quelques artistes nationaux.