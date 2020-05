Lutte contre le coronavirus: 70 tonnes de poissons de Cosm Frigo et BMB Frigo au ministère des pêches

Le groupe Cosm Frigo et BMB Frigo ont procédé à la remise au ministère des pêches et de l'économie maritime d’une quantité de 70 tonnes de poisson. Ce geste s'inscrit dans le cadre du soutien des opérateurs économiques travaillant dans le secteur de la pêche maritime afin de soutenir les efforts des autorités publiques dans la grande campagne de distribution des poissons aux populations les plus vulnérables qui a été lancée à partir de Nouadhibou il y a une semaine. Le directeur général de la société nationale de distribution des poissons, Moktar Ould Ahmed Ould Bouceif, a déclaré que le secteur de la pêche va accompagner à travers les opérateurs les efforts qu'entreprend l'État afin de disponibiliser le poisson dans de bonnes conditions et de façon gratuite à l'intérieur du pays. De son côté, le porte-parole des opérateurs dans le secteur de la pêche, Brahim Ould Chedad a confirmé que son groupe s'est proposé de participer aux gros efforts qu'entreprend le haut comité chargé du suivi des conséquences du coronavirus à travers le don d'importantes quantités de poissons de bonne qualité qui sont aujourd'hui à la disposition du ministère des pêches. Ould Chedad a ajouté que son groupe a entrepris au niveau de la ville de Nouadhibou la congélation de 200 T de poisson avec la prise en charge des frais de son transport comme participation au projet de distribution gratuite de 10.000 T de poisson au niveau national. Le porte-parole a déclaré qu’il met les moyens de son établissement à la disposition de la société nationale de distribution des poissons. Ces quantités seront acheminées dans des zones du pays par le biais de la société nationale de distribution des poissons pour qu'en profitent les unités militaires et sécuritaires et les staffs médicaux installés sur les frontières.