Interpellation de l’Imam Cheikh Mohamed Salem ould Doudou

La police mauritanienne a interpellé un imam du nom de Cheikh Mohamed Salem ould Doudou, Secrétaire Général Adjoint du Forum des Erudits et Imams de Mauritanie (FEIM), qui a pris la tête d’une fronde réclamant la reprise des prières collectives du vendredi, suspendues dans le cadre des mesures visant à lutter contre la propagation de la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19), rapporte jeudi la presse locale.

L’imam interpellé est membre d’une délégation de spécialistes des sciences islamiques qui avait entamé des négociations avec le ministère de tutelle, pour la levée de la mesure gouvernementale.

Dans la foulée des mesures de gestation de la pandémie du coronavirus (COVID-19), une fatwa de l’Union des Imams de Mosquées de Mauritanie, validée par le Haut Conseil de la Fatwa et des Recours

Gracieux (HFRG), a rendu non obligatoire la prière collective du vendredi et affranchit les musulmans d’un important devoir pour éviter les rassemblements.