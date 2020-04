Démarrage de la lourde tâche engagée pour le Redressement du pays : Salutations et félicitations au président de la République pour les bonnes actions déjà réalisées

La lourdeur de la tâche pour le redressement résulte non seulement de l’état de la situation économique et politique de notre pays mais également de celle qui prévaut dans le monde. Il se trouve en effet que depuis quelques années avec entre autres les conflits économiques entre les Etats-Unis et la Chine, ceux entre les grands pays producteurs de pétrole (États-Unis, Russie, Arabie Saoudite, Iran, Venezuela…) ; c’est quasiment le monde entier qui est confronté à des crises et a besoin de bons dirigeants.

Ainsi au lourd bilan financier publié par le Premier ministre :

* Recette trouvée au Trésor : 26 milliards, dont 18 milliards de prêt dû à un bailleur de fonds

* 527 millions de dollars de dette dont 300 millions à rembourser cette année 2020

Il faut ajouter les conséquences négatives de ces crises sur l’exportation de nos matières premières (fer, or, cuivre, poisson), un ralentissement dans le développement de l’exploration pétrolière et gazière et enfin les résultats de l’enquête de la Commission Parlementaire.

Maintenant pour aggraver considérablement la situation, il faut ajouter les conséquences désastreuses du Covid-19 qui vient d’immobiliser l’activité économique de la quasi-totalité de la planète dont la majorité de la population a besoin de soins, de protection et d’équipements médicaux ; le tout à des couts élevés pas toujours faciles à couvrir surtout pour nos pays à développer.

En fait le comble dans tout cela réside dans les querelles ethniques qui menacent l’Unité Nationale sans laquelle aucun redressement n’est possible ; aucun pays n’a connu et ne peut connaitre un bon développement économique et social dans la désunion. C’est un handicap majeur de nos pays sous-développés.

C’est pour cette raison fondamentale que je salue et félicite le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazwani qui a démarré la renaissance de notre pays par le dialogue, la concertation avec l’Opposition et de tous les acteurs civils, sociaux et économiques. La presse indépendante qui avait aussi disparu a été rétablie, la poursuite et la saisie de biens de certains de nos concitoyens abandonnés. De même certaines anomalies dans l’organisation et le fonctionnement de certaines administrations publiques ont été rectifiées.

Enfin face à la catastrophique pandémie dûe au Covid-19, les mesures de sauvetage et de protection du pays, Dieu Merci, sont formidables et reconnues et je recommande au président de la République d’utiliser le Fonds de Solidarité qu’il a créée pour solder le compte du dossier des victimes des événements de 1989 ; un ancien virus qui a fait des dégâts regrettables dans notre pays.

De toute façon l’histoire est là pour le rappeler, quand un pays traverse ou fait face à une crise destructrice, ce n’est pas n’importe qui peut le sauver et le redresser.

C’est feu l’ancien Président Mokhtar Ould Daddah qui a bien piloté la naissance et le pilotage de notre pays ; Jerry Rawlings pour le redressement du Ghana ; Nelson Mandela le sauveur de l’Afrique du Sud et le général de Gaulle pour la France.

Cela pour donner quelques exemples et dire bon courage au président de la République et bonne continuation dans la restauration engagée de notre cher pays.

Mohamed Lemine CHERIF