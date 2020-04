Pandémie du COVID-19 : Appel des chefs d’Etats du G5 Sahel

Les chefs d’Etat du G5 Sahel ont lancé un appel solennel à la solidarité internationale pour aider la sous-région à faire face à de multiples défis sanitaires, militaires, sécuritaires, économiques et sociaux dans un nouveau contexte de pandémie mondial du coronavirus (COVID-19), au terme d’une réunion par visioconférence, organisée mardi, sous la présidence du chef de l’Etat mauritanien, Mohamed Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l’organisation.

Le G5 Sahel est une organisation dédiée à la coopération dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, l’insécurité et à la coordination des actions de développement regroupant le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad.

La déclaration « lance à un appel à la communauté internationale pour que soit prise la mesure du péril qui menace aujourd’hui les pays du G5 Sahel. Au-delà du drame humain, causé par cette tragédie, de la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19), qui plonge l’Afrique et le monde entier dans une récession d’une ampleur jamais égalée, le continent connaîtra en 2020, une récession comprise entre 2 et 5% et qui pourrait atteindre 8% dans certains Etats membres ».

La déclaration des chefs d’Etats du G5 Sahel « attire l’attention de la communauté internationale sur les tensions sociales sans précédents qui résultent de cette situation. La récession pourrait faire ainsi basculer des populations entières dans une grande précarité, ouvrir la voie à une crise alimentaire aigue, anéantir tous les efforts en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD), et servir de terreau à l’expansion du terrorisme et de l’insécurité ».