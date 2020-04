Sommet à distance du G5 Sahel

Le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a présidé lundi 27 avril 2020 par vidéo-conférence un sommet du groupe G5 Sahel. Au cours de la réunion, les dirigeants du groupe ont discuté des principaux défis auxquels font face leur cinq pays et la nécessité de connaître ce qui a été fait dans le cadre de la sécurité et du développement. Les présidents ont aussi évoqué les conséquences négatives et dangereuses de la propagation du coronavirus sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la zone du Sahel et à travers le monde. Les dirigeants ont convenu de l'impérieuse nécessité d'intensifier les efforts afin de lutter efficacement contre cette pandémie mortelle. Les présidents de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad ont exprimé leur détermination à coordonner leur action dans le cadre du grand combat que le G5 mène contre l'extrémisme violent et les menaces terroristes auxquelles les cinq pays de la zone font face. Ce sommet est le prélude d'une réunion multipartite prévue le mardi 28 avril 2020 à Bruxelles entre l'Union Européenne et les pays du G5 Sahel ayant pour objectif de renforcer la coordination et la concertation mais aussi la mobilisation de l'aide aux programmes prioritaires du groupe G5 mis en oeuvre en rapport avec le lien organique entre la sécurité et le développement.