Fin de cavale du monstre violeur en série

La Brigade spéciale chargée des mineurs de Nouakchott ouest a mis aux arrêts, vendredi 24 avril en fin d'après midi, l’auteur des viols en série de mineures (2-6ans) qui a mis en émoi ces dernières semaines l’opinion. C’est un français de 38 ans polygame marié à une mauritanienne et une mineure étrangère de 16 ans .Arrivé depuis quelques années en Mauritanie, il s’est converti à l’islam après avoir fréquenté une mahadra. Le pédophile se présente comme prédicateur et imam. Grâce aux indices obtenus et après quelques jours de recherches, les policiers ont repéré le véhicule du pédophile garé à son domicile. Les limiers de la police l’ont alors cravaté sans difficultés.

Démasqué grâce à une caméra d’une vidéo surveillance d’un magasin, le présumé auteur identifié formellement par sa dernière victime (6 ans) est passé aux aveux. Il utilisait le même modus operandi .

Appâtant ses victimes repérés dans les chantiers du centre Émetteur de Tevragh Zeïna grâce à des sucreries et quelques pièces, il les abandonnait au bord des voies après avoir abusé d'elles. Natif de Nice, le monstre aurait déclaré aux enquêteurs être tenté par le suicide après avoir été pris de remords suite à son troisième crime.