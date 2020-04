Covid-19: Moncef Gloulou en solidarité avec les mauritaniens bloqués à Tunis

La suspension des liaisons aériennes entre Nouakchott et Tunis du fait du coronavirus a laissé beaucoup de malades et commerçants mauritaniens sur le tarmac dans des conditions économiques parfois précaires. D’où le geste de solidarité de Moncef Gloulou, directeur général de la société immobilière Gloulou, qui a remis des kits alimentaires à 100 foyers mauritaniens. “L’amitié entre la Tunisie (premier pays arabe à reconnaître l’indépendance du pays) et la Mauritanie ne date pas d’aujourd’hui et doit être renforcée et soutenue par des investissements croisés entre secteur privé de deux pays”, déclare-t-il à Financial Afrik.

Le Groupe Gloulou a lancé un projet immobilier de haut standing en Mauritanie à l’identique avec celui inauguré en 2018 à Tunis dans la zone de Menzah. Dénommé Diar Al Manazah, ce programme immobilier gigantesque est situé au niveau de l’ancien aéroport de Nouakchott et devrait refléter dans son design et sa qualité les 30 ans d’expérience du groupe Gloulou. La construction de 64 appartements de luxe « Haut Standing« , en collaboration avec la Société mauritanienne de construction et des affaires, devrait achever de transformer cette zone désertée de l’ancien aéroport de Nouakchott en un niveau site moderne d’attraction et d’art de vivre à la hauteur des relations stratégiques entre les deux pays.

financialafrik