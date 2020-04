Mauritanie : Le Ramadan commence Vendredi

Après une longue attente, la Commission Nationale de la surveillance lunaire a annoncé à 23 heures 15 minutes à travers la lecture d'un communiqué par son président que le début du mois béni du Ramadan pour cette année 1441 de l'Hégire est ce vendredi correspondant au 24 avril 2020. Pour la petite histoire, c'est pour la première fois depuis sa création que cette commission siège en dehors des locaux du ministère de l'intérieur et de la décentralisation. Cette année, elle a tenu sa réunion de suivi du croissant lunaire dans la salle de conférence du ministère des affaires islamiques et de l'enseignement originel où se trouvent depuis quelques mois ses bureaux que ce département lui a affectés. Cette année, le mois béni du Ramadan intervient dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus qui impose à tous les pays du monde l'observance de mesures visant à éviter sa propagation. En Mauritanie, entre autres mesures, celle de ne plus permettre depuis trois semaines aux fidèles de se rassembler pour l'accomplissement de la prière du vendredi. Et, dans un communiqué publié ce jeudi 23 avril, le ministère des affaires islamiques et de l'enseignement originel a annoncé que les prières surorogatoires de Tarawih ne sont permises que pour l'Imam et une personne dans chaque mosquée.