Guidimakha : Les confinés se plaignent

Le gouvernement mauritanien n’aura ménagé aucun effort pour épargner les populations du Covid 19. Le ministère de la Santé a ainsi mis en place une série de mesures dont le respect de règles d’hygiène, le couvre-feu, la fermeture des frontières avec les pays limitrophes, la distanciation entre les personnes et le confinement. Les citoyens sont désormais interdits de déplacement d’une région à une autre ou, pour ceux revenus du Mali ou du Sénégal, confinés à Sélibaby ou à Khabou. H.D. et son épouse sont de ceux retenus à l’auberge Kolo Camara, sis au quartier Ferlo. Tout comme ceux isolés à la Maison du Guidimakha, ils manquent de nourriture et n’ont pas à accès aux soins. Les voilà donc plus exposés que protégés. H.D. nous a joint au téléphone le 19 Avril 2020.« Certains parmi nous n’ont pas trouvé à manger depuis le matin. […] Je suis moi-même diabétique mais je n’ai reçu aucun soin ». Sont-ils confinés contre le covid19 ou… prisonniers ? Que leur reproche- t- on au juste, pour mériter un tel traitement ? En bref et si l’on veut vraiment que le confinement soit une mesure salvatrice, soyons plus humains.

Amadou Bocar Ba Gaynaako