Inauguration Espace Test agricole « Jenna » : L’ambassadeur chef délégation réitère la solidarité de l’UE à la Mauritanie face à la pandémie du COVID-19

L’ambassadeur, chef de délégation de l’Union Européenne, son Excellence M. Giacomo Durazzo et le ministre de l’emploi, de la jeunesse et des Sports, M.Taleb Ould Sid’Ahmed ont procédé, en présence du maire de Ryadh, Abdallahi Ould Driss, ce mercredi 22 avril, au PK 17 du quartier de Ryadh, (Nouakchott sud) à l’inauguration d’un projet « Espace Test agricole JENNA ».

Dans une déclaration faite à cette occasion, l’ambassadeur chef de délégation de l’UE a d’abord tenu à réitérer la solidarité de son institution avec la Mauritanie qui traverse, comme tous les autres pays du monde, une période difficile avec la pandémie du COVID19. Puis, il a indiqué que l’Union Européenne a alloué un montant de 40 millions d’Euros pour combattre la pandémie. L’ambassadeur chef de délégation a ensuite réitéré l’engagement de l’UE à accompagner les pouvoirs publics dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, de la formation et de l’emploi. C’est ce qui justifie notre présence aujourd’hui ici auprès du ministre de l’emploi, de la jeunesse et des sports. Parlant de l’importance du projet, M. Giaccomo Durazzo a indiqué qu’il offre l’opportunité aux jeunes de se former, de créer leurs propres entreprises et donc de lutter contre le chômage. Il a ajouté que ce genre d’initiative peut permettre de contribuer à l’approvisionnement de Nouakchott, mais aussi d’autres centres urbains en légumes frais...

De son côté, le ministre se l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Sid’Ahmed a tenu d’abord à remercier l’Union Européenne pour sa coopération agissante et son appui constant aux efforts du gouvernement mauritanien dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus mais aussi dans son combat pour le développement, en particulier dans le secteur de l’emploi. Pour lui, ce projet vient démontrer la volonté du gouvernement à créer des conditions d’épanouissement de la jeunesse en lui offrant des opportunités en matière de formation et d’emplois. Le ministre a exprimé la disponibilité du gouvernement à faire de l’agriculture un métier, parce que, c’est un métier a-t-il fait remarquer. Enfin, le ministre a promis d’examiner la possibilité de démultiplier ce genre de projet qui va s’étaler sur 3 ans. La formation sur le terrain est assurée par un technicien de l’Ong AgriSahel, M. Carlos.

Financé par l’Union Européenne dans le cadre du programme SAFIRE (Sécurité alimentaire, formation, insertion, résilience Emploi), d'un montant de 10 millions d'Euros, et mis en œuvre par le GRDR, ce projet vise à accompagner des porteurs de projets souhaitant mettre en place une activité de production agropastorale (maraîchage, fourniture d’intrants, transformation, commercialisation). Il profite aux jeunes filles et garçons issus de milieux défavorisés. Pour atteindre cet objectif, un espace de 12000 m2 dont 8000 ont été déjà aménagés au PK17. Il comprend un jardin maraîcher, une salle de formation, une chambre fraîche de conservation, un petit enclos de caprins et des poulets, permettant de produire un composte naturel... Le périmètre utilise le système goutte à goutte qui permet d’économiser l’eau.

De son côté enfin, après avoir remercié le ministre et l’ambassadeur, le maire de Ryadh, Abdallahi Ould Driss s’est réjouit de l’implantation de cet espace dans sa commune, un espace qui offre non seulement aux jeunes une formation qualifiante mais aussi des opportunités de créer leurs propres structures de développement.

Démarré en janvier dernier, le projet porte déjà ses fruits. Les 30 jeunes produisent des légumes qu’ils peuvent consommer ou commercialiser dans le marché de Nouakchott et de la luzerne pour les chèvres du projet qui fournissent à leur tour du composte naturel mais également pour le marché local. Le projet ambitionne de produire 4 à 5 kg de légumes par hectare dans un lopin de 10m2 par jeune. Coronavirus oblige, toutes les dispositions ont été prises pour éviter des contaminations dans le chantier.