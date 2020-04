5 blessés dans les rangs de l’IRA après une manifestation contre la détention de Mariem Cheikh Dieng

L’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA), une organisation anti-esclavagiste, annonce des blessures ayant touché cinq (5) de ses militants, suite à une intervention de la police pour disperser une manifestation dénonçant l’arrestation il y a une semaine, d’une bloggeuse du nom de Mariem mint Cheikh Dieng, activiste et membre du mouvement, organisée lundi matin.

La déclaration condamne « une intervention en surnombre de la police anti-émeutes, qui a violemment chargé et attaqué les militants et les militantes, battus à coups de matraques, de gourdins, de bottes…. On déplore 5 blessés et une arrestation.

Certains blessés souffrent de contusions au thorax, à l’abdomen, aux jambes, aux mains et ont subi des coups sur la tête ».

La déclaration rappelle le caractère pacifique de la manifestation et plus généralement du combat d’IRA, ainsi que l’orientation de Mariem mint Cheikh Dieng « qui dénonce les dérives d’un système de domination ethno-tribal, la prédation et la violence comme mode de régulation des contradictions au sein de la société ».