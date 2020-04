﻿L’OMS dément des allégations au sujet d’un « exemple mauritanien »

Le bureau pays de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) « dément catégoriquement les fausses informations et propos véhiculés par certains médias électroniques, sous forme d’articles et vidéos, attribués au Directeur Général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Gebreyesus invitant les autres pays « à se ressaisir et à suivre l’exemple de la Mauritanie » dans le domaine de la lutte contre le coronavirus (COVID-19).

Le bureau dénonce « des informations sans fondement, montées de toutes pièces, car la situation pandémique varie d’un pays à l’autre et ne peut par conséquent faire l’objet d’aucune comparaison ».