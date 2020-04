Kinross Tasiast : Dépôt d'une Plateforme revendicative assortie d’un préavis de grève

Les délégués du personnel de Kinross Tasiast ont déposé une Plateforme revendicative assortie d’un préavis de Grève auprès du Directeur Général de l’entreprise. Une action motivée, à leur avis, par « la dégradation des conditions de travail, un dialogue social déficient, l’humiliation injustifiée et inadmissible des employés et la préservation des droits professionnels des travailleurs». En outre, les délégués protestent contre «le mépris que la direction de la société affiche face aux sacrifices énormes consentis par les travailleurs, le plus souvent sans contrepartie, pour rendre la société plus performante ». Ainsi par cette action, les délégués du personnel souhaitent attirer l’attention sur « la nécessité du respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ».

Les principaux points de revendication des représentants du personnel tournent entre autres autour du respect des dispositions relatives au pouvoir d’organisation du chef d’entreprise, de la durée légale de travail ; aux heures supplémentaires. Enfin,le respect des consignes de sécurité instaurées par les autorités compétentes en vue d’endiguer la pandémie COVID-19 à traversla mise en quarantaine et l’isolement, pendant 14 jours à compter de la date d’arrivée, de quiconque qui arrive sur site a été arguée.