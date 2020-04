COVID-19: Plus de cas suivis en Mauritanie

« Il n’y a plus de cas positifs suivis de coronavirus (COVID-19) en Mauritanie », selon le bulletin quotidien du ministère de la santé, donnant la situation de la pandémie mondiale dans le pays publié samedi soir.

« Le cumul des cas confirmés (4 femmes et 3 hommes) donne 6 guérisons et un décès. Le nombre de personnes confinées est de 752 sur l’ensemble du territoire national. 33 prélèvements ont été effectués le vendredi sur des individus qui étaient en quarantaine à Nouakchott », ajoute le bulletin.

Par ailleurs, le gouvernement « a réceptionné des équipements et du matériel de désinfection à la suite de 2 marchés lancés par le ministère de la santé » dans le cadre de la lutte contre la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19).