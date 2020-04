Déclaration de candidature aux fonctions de Bâtonnier de l’Ordre National des Avocats de Mauritanie

Après 39 ans d’exercice effectif et continu de la profession d’avocat, j’ai réussi à constituer un large capital de relations nationales et internationales au sein du Barreau national et des barreaux étrangers et avec les corps de la magistrature tant nationale qu’étrangère bâties, par la volonté d’Allah, sur un fond de bonne moralité, d’intégrité et de loyauté dans les pratiques professionnelles.

Me prévalant de telles données, j’ai décidé de me porter candidat aux fonctions de Bâtonnier de l’Ordre National des Avocats pour rendre publique, ce jour, cette candidature pour solliciter la confiance des avocats lors des élections qui seront organisées fin juin 2020 pour le renouvellement des instances de l’Ordre National des Avocats de Mauritanie.

En raison de l’importance de la circonstance, il est demandé à chacun d’entre nous d’œuvrer pour un dépassement de toutes les considérations d’ordre politique, tribal et régional pour en faire une occasion pour rehausser le prestige de notre profession qui est considérée, à juste titre, l’une des composantes des élites de notre société par son rôle d’enracinement des valeurs de liberté, des droits de l’homme et de la place de l’individu dans l’Etat des institutions auquel nous aspirons et pour lequel les autorités actuelles agissent pour poser les jalons.

En fait l’Ordre National des Avocats de Mauritanie demeure ouvert pour accueillir tous ses membres, sans exclusion aucune, parce que sa force réside en sa diversité, son poids numérique et sa capacité de traiter tous les cas qui lui sont soumis.

En considération de l’ensemble de ces facteurs, je m’engage à travailler pour la réalisation d’un programme dont les principaux axes tournent autour des questions suivantes :

1. Agir pour consolider le prestige de l’Ordre et assurer son indépendance en l’éloignant des tiraillements d’ordre politique, régional, idéologique et tribal

2. Agir pour créer un réel partenariat avec le Ministère de la Justice pour servir et protéger les intérêts des avocats et pour contribuer à l’assainissement du système judiciaire dans son ensemble dont la reforme constitue l’un des piliers fondamentaux de l’édification de l’Etat de droit et du développement économique du pays

3. Agir pour unifier et échanger les expériences et les connaissances pour améliorer et renforcer les rendements des avocats pour qu’ils accompagnent l’essor économique en perspective

4. Agir pour la recherche de sources de revenus pour améliorer les conditions matérielles des avocats par la conjugaison d’efforts de sensibilisation en direction des organes de l’Etat et des opérateurs économiques en vue d’une prise de conscience des prestations de l’avocat en matière d’assistance conseil et de représentation judiciaire

5. Agir pour rendre effective l’assistance judiciaire dans toutes les régions et pour l’octroi de sièges pour l’Ordre à Nouakchott et au siège des cours d’appel de l’intérieur du pays

6. Réactiver les relations internationales qui nous lient à l’Union des Avocats Arabes, à l’Union Internationale des Avocats, à la Conférence Internationale des Barreaux de tradition juridique commune et avec les Barreaux des pays avec lesquels nous sommes liés par des accords pour en tirer meilleur profit en termes d’expériences, de technicité et de compétence.

Qu’ALLAH le tout Puissant et Miséricordieux guide nos pas

Nouakchott le 17\4\2020

