UFP: Communiqué de presse

Le Président de l’UFP, Mohamed Ould Maouloud, a demandé, dès son retour de France via Dakar, aux autorités compétentes de le placer en confinement conformément à la règlementation appliquée aux voyageurs en provenance de certains pays.

Après avoir subi les examens requis, il a été confirmé que le camarade président ne présente heureusement aucun symptôme lié au covid-19 et se trouve en bonne santé. Dieu soit loué !

Aussi, l’UFP appelle-t-elle l’ensemble des citoyens à respecter scrupuleusement les consignes et mesures préventives préconisées par les autorités compétentes.

En effet, toute infraction à ces règles exposerait celui qui la commet, mais aussi tous les autres, à des risques graves.

En revanche, si nous observons toutes les consignes avec la plus grande rigueur, nous protégeons les autres ainsi que nous-mêmes, sans paniquer.

Enfin l’UFP félicite et encourage l’ensemble des structures et équipes médicales déployées pour protéger les citoyens et leur souhaite plein succès dans leur mission.

Nouakchott, le 19 mars 2020

La commission de communication