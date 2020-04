Communiqué de la commission femmes d’IRA France-Mauritanie

Une nouvelle fois la Femme mauritanienne n’est pas épargnée dans son pays.

Deux situations nous alertent particulièrement :

* Kadiata Oumar Sow, âgée de 30 ans avait disparu pendant son travail depuis le 25 mars et son corps sans vie a été retrouvé le 12 avril aux environs de Tiguint. Comme elle, de nombreuses femmes sont victimes de graves violences, de viols suivis de meurtres.

Nous demandons qu’une enquête impartiale soit menée pour que justice soit faite et qu’une loi soit enfin promulguée pour protéger la Femme mauritanienne contre toutes formes de violences.

IRA France-Mauritanie, au nom de la Commission Femmes, adresse toutes ses condoléances à la famille et tous les proches de Kadiata Oumar Sow.

* Mariam Mint Cheikh, militante d’IRA-Mauritanie, a été arrêtée le 13 avril après avoir été séparée de son enfant qu’elle allaitait. A ce jour, son lieu de détention reste inconnu. Blogueuse sur sa page facebook, elle dénonce toutes les formes d’injustices telles que l’esclavage et le racisme d’Etat. Elle est accusée d’atteinte à la loi sur la xénophobie car elle imputait la domination à la naissance à « l’Etat des Maures ».

Elle a donc été arrêtée arbitrairement pour ses idées.

Nous demandons sa libération immédiate et exigeons que le droit à la liberté d’opinion et d’expression soit reconnu et respecté en Mauritanie.

Nous, membres de la Commission Femmes associés à toutes les militantes et militants d’IRA France-Mauritanie, apportons tout notre soutien à Mariam Mint Cheikh et à sa famille.

Fatimata Diop

Présidente de la Commission Femmes d’IRA France-Mauritanie