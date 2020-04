Bientôt une assurance maladie pour 2000 handicapés

Le Ministères des Affaires Sociales, de la Famille et de l’Enfance, et le Ministère de la Santé en Mauritanie, ont signé mardi, une convention en vertu de laquelle 2000 personnes vivant avec un

handicap, vont pouvoir bénéficier d’une couverture santé auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM).

L’objectif du nouvel accord « est de consolider la solidarité, combattre l’exclusion et améliorer les conditions de vie des franges les plus vulnérables de la population », selon Mohamed Mahmoud ould Ahmed ould Sidi Yahya, Secrétaire Général du Ministère des Affaires Sociales, de la Famille et de l’Enfance.

Une carte sera délivrée aux personnes bénéficiant de la nouvelle couverture assurance-maladie.