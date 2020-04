La famille de Khadjetou Sow réclame justice

Adama Samba Sow demande aux autorités à ce que toute la lumière soit faite sur le meurtre de sa petite fille Khadijetou Oumar Sow, la trentaine, portée disparue depuis le 25 mars dernier, et retrouvée morte, dimanche 12 avril 2020, jetée sur les dunes à 10km de Tiguent.

Suspecté d’être l’auteur de l’assassinat de Khadjetou, Adama Ba n’avait pas voulu répondre à la convocation de la police se débinant à chaque fois pour de prétextes fallacieux. Il a fallu que sa sœur et son enfant soient retenus comme boucliers au commissariat de police de Dar Naïm 1 pour que Adama décide de se rendre. Selon les proches de la défunte citant les sources policières, Adama Ba avait nié en bloc les accusations portées à son encontre s’évertuant à incriminer son patron Alassane Corera qui avait, de son côté, tout réfuté. « C’est au sixième jour que le suspect a avoué le crime et s’est décidé à les conduire sur les lieux du crime ». Les parents de la victime qui se sont déplacés, le dimanche 12 avril feront la macabre découverte du corps ligoté de Khadjetou, déjà en état de décomposition, gisant sur les dunes de sables(…) La victime avait été violée à deux reprises avant d’être sauvagement assassinée par strangulation à l’aide d’un turban». Après autopsie, la dépouille sera remise à la famille qui procéda, lundi, à son inhumation, à Nouakchott.

Lors d’une conférence de presse élargie à toute la famille de la défunte, tenue ce mardi 14 avril, au siège du FONADH, Adama Sow réclame également justice pour Khadjetou : «le ou les coupables doivent payer pour le crime commis. Personne n’est au-dessus de la loi ! Rien ne pourra nous dévier de notre légitime revendication. Nous ne céderons

pas à d’éventuelles pressions, ni même à l’argent. La justice doit être rendue. Pour cela, nous resterons debout’’.

La famille Sow, qui s’est réjoui des efforts déployés par les limiers de Dar Naïm avec à leur tête Diop Abou Harouna (commissaire) et l’officier de police judiciaire Cheikh Ahmed Ould Etheimine pour cravater le présumé meurtrier craint que la suite de l’enquête ne soit bâclée. De fortes appréhensions sont nourries à cet effet. Les proches de la défunte (Kardiata Sow, son homonyme Khadjetou Gama Sow, Ahmed Siradji Ba) se sont relayés pour dénoncer cet acte odieux et faire part des démarches engagées depuis la disparition de Khadijetou.Ils n’ont pas manqué de charger Adama décrit comme géant de taille et mince. Citant les sources policières, ils ont révélé que « c’est un délinquant notoire. Il a délibérément retardé la découverte du corps pour faire disparaitre les preuves. Il n’avait aucun remord ».

Enfin,Sarr Mamadou, secrétaire exécutif du FONADH a demandé que l’enquête menée présentement éclaircisse toutes les zones d’ombre et que justice soit rendue. « Le ou les coupables doivent répondre de leurs actes. Il est inadmissible que les meurtres soient banalisés et que les criminels se promènent en toute liberté». Il a réitéré l’appui et l’accompagnement du FONADH en faveur des proches de la défunte.