Mouvement à la SOMELEC : Les mêmes pratiques

La société mauritanienne d'électricité (SOMELEC) vient de procéder à un mouvement qui a permis à son nouveau/ancien directeur général de faire des aménagements au niveau de certaines grandes directions et importants départements et centres de Nouakchott et de l'intérieur. Les départs les plus remarquables sont ceux de la directrice des ressources humaines Mariéme Mint Bilal (une ancienne députée élue sous les couleurs du RFD) et le directeur commercial Mohamed Lemine Ould M'beirik qui n'aura passé finalement qu’à peine deux mois à la tête de la direction de laquelle il vient d'être brutalement débarqué. Ces deux hauts cadres réputés être très bien formés remerciés par le DG ont en commun de ne pas se laisser marcher sur les pieds ni accepter qu'on leur fasse avaler n'importe quoi. Le mouvement a aussi démis de ses fonctions de directeur de département de Nouadhibou l'un des cadres les plus irréprochables de la société d'électricité. Il a été remplacé à ce poste très convoité par le beau-frère d'un puissant général. Autres caractéristiques du mouvement de la SOMELEC: la propulsion de jeunes fonctionnaires au détriment de très anciens cadres dont certains sont à la veille de la retraite et le retour aux affaires dans de grands centres d'anciens responsables qui ont été pourtant débarqués pour fautes graves de gestion. Parmi les nouveaux promus, au moins trois sont des proches de l'ancien/nouveau directeur général qui ne semble pas avoir rompu avec les vieilles pratiques comme les interventions de puissantes personnalités, l'observance d'un petit dosage ethnico- régionaliste afin de donner un quelconque crédit aux décisions de redéploiement du personnel.