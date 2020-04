Lutte contre le Covid-19: La Mondiale des Services Médicaux entre en jeu

Dans le cadre du soutien des efforts de l'État à faire face à cette situation difficile de lutte contre la propagation du coronavirus, la Mondiale des Services Médicaux a procédé à un don d'un centre complet de dialyse dont une salle de traitement d'une capacité de vingt machines et de quatre machines au profit du centre hospitalier national. La Mondiale des Services Médicaux intervient dans d'autres domaines comme l'approvisionnement du pays en produits et dispose actuellement d'un stock d'autonomie de six mois. Déjà en 2010, la Mondiale des services Médicaux a offert 4 centres complets d'hémodialyse et 40 machines réparties à raison de 10 pour les hôpitaux régionaux de Néma, d'Aioun, de Selibaby et de Cheikh Zayed. Au cours des inondations de la ville d'Akjoujt, il y a quelques années, la Mondiale des Services Médicaux avait remplacé gracieusement les trois machines abîmées par les intempéries.