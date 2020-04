Indignation après la mort de Kadijetou Omar Sow

Le meurtre de Kadijetou Omar Sow, une jeune fille d’une trentaine d’années, disparue depuis le 25 mars dernier, et dont le corps sans vie a été retrouvé dimanche près de la localité de Tiguent (à mi-chemin entre Nouakchott et Rosso), suscite une vive indignation à Nouakchott, notamment dans le cercle des mouvements et militants féministes.

Ainsi, Aminetou Mint Moctar, présidente de l’Association des Femmes Chefs de Familles (AFCF) « exige une enquête sérieuse pour faire toute la lumière sur un crime abominable, et que les auteurs soient traduits devant la justice et punis sévèrement».

Par ailleurs, la présidente de l’AFCF appelle « à l’arrêt immédiat de toutes les violences à l’encontre des filles et des femmes. Nous exhortons les autorités à prendre toutes les mesures pour mettre fin à ces pratiques ignobles ».

Réactions indignées également de plusieurs personnes, notamment des femmes sur les réseaux sociaux.