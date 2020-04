Arrestations de 7 présumés trafiquants de drogue et saisie de 700 kilos

Une patrouille de l’armée mauritanienne a arrêté une bande composée de 7 trafiquants présumés qui se déplaçait sur la frontière avec le Mali, rapporte dimanche l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), un organe du gouvernement.

« Après avoir surveillé un groupe de trafiquants se déplaçant le long de la frontière avec la République du Mali, à la date du 10 avril, l’armée nationale a mis en œuvre une opération conjointe entre les forces terrestres et aériennes, qui a permis l’interception de trafiquants, la destruction de leurs véhicules, ainsi que la saisie d’équipements et d’une importante quantité de drogue. Ainsi que l’arrestation de 7 trafiquants, la destruction de 2 voitures (Toyota Land Cruiser), la confiscation d’une Toyota Land Cruiser, la saisie d’une arme, de 4 chargeurs kalachnikov munis de munitions, d’un téléphone Thuraya, de 3 téléphones portables et la saisie 700 kilogrammes de drogue, alors qu’une cargaison de 1800 kilogrammes a été brûlée avec les voitures qui la transportaient ».