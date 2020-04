Contributions de Bouamatou aux Fonds Covid-19 de la Mauritanie et du Sénégal

La plus grave crise sanitaire à laquelle l’humanité est confrontée depuis un siècle a provoqué une mobilisation et une solidarité planétaires sans précédent dans l’histoire humaine, engendrant ainsi de précieuses et bienveillantes réactions d’hommes généreux tels que Monsieur Mohamed Ould Bouamatou qui a contribué au fonds de solidarité Covid-19 de son pays la Mauritanie à hauteur de 2,6 Millions de Dollars au moment où la Banque Mondiale y contribuait avec un généreux don de 2,5 Millions de Dollars.

Qu’à cela ne tienne, il vient d’effectuer le même geste au profit du même fonds Covid-19 au Sénégal, « sa seconde patrie», à hauteur de 1,6 Millions de Dollars.

De telles contributions sont d’autant bienheureuses que le monde, désorienté face aux incertitudes de l’avenir, a plus que jamais besoin de la contribution de tout le monde pour venir à bout de ce fléau.

Haja Elmamy M’Beirik