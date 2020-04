Commission d'enquête parlementaire : Aziz et Ould Mohamed Lagdaf convoqués

Selon l'Agence Al Akhbar, la commission d'enquête parlementaire aurait adressé une convocation à l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz et au premier ministre de son premier mandat Moulaye Ould Mohamed Lagdaf pour les entendre dans le cadre des dossiers sur lesquels elle enquête. Selon le site d’informations, la commission a prévu le jeudi prochain (16 avril) pour la comparution devant elle de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz auquel une convocation aurait été adressée alors qu'il se trouve en villégiature en dehors de Nouakchott pour se présenter devant la commission afin de répondre de certains dossiers et marchés passés sous son magistère. La commission a aussi convoqué le premier ministre de son premier mandat comme elle a déjà convoqué celui du second mandat Yahya Ould Hademine et plusieurs autres ministres de son gouvernement.